Підземні поштовхи були магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)

У середу, 7 вересня, в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

«7 вересня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Івано-Франківської області магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)», – йдеться у повідомленні.

Землетрус стався біля населеного пункту Надвірна.

Нагадаємо, 5 вересня землетрус стався в китайській провінції Сичуань. Підземні поштовхи були настільки сильними, що людям було складно встояти на ногах. Жертсвою землетрусу стала щонайменше 21 людина.