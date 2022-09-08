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В Івано-Франківській області стався землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Івано-Франківській області стався землетрус
Землетрус стався біля населеного пункту Надвірна
фото ілюстративне

Підземні поштовхи були магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)

У середу, 7 вересня, в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

«7 вересня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Івано-Франківської області магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)», – йдеться у повідомленні.

Землетрус стався біля населеного пункту Надвірна.

В Івано-Франківській області стався землетрус фото 1

Нагадаємо, 5 вересня землетрус стався в китайській провінції Сичуань. Підземні поштовхи були настільки сильними, що людям було складно встояти на ногах. Жертсвою землетрусу стала щонайменше 21 людина.

Теги: Україна Івано-Франківськ землетрус

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