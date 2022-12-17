В Ізюмі хлопець розбирав на подвір'ї боєприпас: він здетонував

Пораненого хлопця госпіталізували з осколковими пораненнями

В Ізюмі Харківської області 19-річний хлопець розбирав на подвір'ї боєприпас. Внаслідок цього стався вибух. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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Зазначається, що пораненого хлопця госпіталізували з осколковими пораненнями.

Також Синєгубов розповів, що на Харківщині триває процес розмінування: піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

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«Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.