У школі окупованого Маріуполя здетонував снаряд: поранені діти
Унаслідок вибуху сталася пожежа
У тимчасово окупованому Маріуполі сталася детонація снаряда в школі, унаслідок чого поранення отримали діти. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
«Пожежа в школі №45 через детонацію снаряда. Це трапилося коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий», – заявили у міській раді.
У міськраді додали, що Росія таким чином продовжує вбивати українських дітей. Окупантам байдуже на безпеку маріупольців, оскільки не вважають їх за людей.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України. Як раніше повідомлялося, у школах тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині російські загарбники провели тренування евакуації. Також освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання.
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