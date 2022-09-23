У школі окупованого Маріуполя здетонував снаряд: поранені діти

Окупанти халатно ставляться до розмінування, через що страждають діти

Унаслідок вибуху сталася пожежа

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася детонація снаряда в школі, унаслідок чого поранення отримали діти. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Пожежа в школі №45 через детонацію снаряда. Це трапилося коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий», – заявили у міській раді.

У міськраді додали, що Росія таким чином продовжує вбивати українських дітей. Окупантам байдуже на безпеку маріупольців, оскільки не вважають їх за людей.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України. Як раніше повідомлялося, у школах тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині російські загарбники провели тренування евакуації. Також освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання.