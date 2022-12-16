Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів (фото)
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Російські терористи вдарили по Харківщині 10-ма ракетами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в місті світла немає, по області – є перебої. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.
Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.
Також є приліт по Харківщині.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.
До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
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