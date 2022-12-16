Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів (фото)

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Російські терористи вдарили по Харківщині 10-ма ракетами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті світла немає, по області – є перебої. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 фото На весь екран













Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.