В Кривому Розі вибухнуло авто, водій – у лікарні



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В Кривому розі чоловік тримав в автомобілі вибухівку

Поліція відкрила кримінальне провадження

У місті Кривий Ріг вибухнув автомобіль, поранення отримала одна людина. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба криворізької поліції.

«22 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Металургійного району пролунав вибух у автомобілі. Працівники поліції встановили, що криворіжець, перебуваючи у вказаному автомобілі, дістав вибухонебезпечний предмет, схожий на електродетонатор, який вибухнув. В результаті чого чоловік отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Під час огляду речей потерпілого правоохоронці виявили та вилучили з сумки тротилову шашку вагою 200 грамів. Вилучене скеровано на експертизу.

«За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та за ст. 128 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює всі обставини справи», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Мукачеві невідомі на сірому позашляховику здійснили постріли з автоматичної зброї.