Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1 червня в світі відзначали Міжнародний день захисту дітей. З нагоди свята для юних жителів міста і їх батьків в центрі Одеси проходили безліч заходів. Частина з них зосереджена була в Міському саду

Розважальна програма почалася з самого ранку. По всій території одеського Міськсаду відбувалися активності: аквагрим, батути, солодка вата, майстер-класи. Після шоу мильних бульбашок дітям дозволили купатися у фонтані, де вони, озброївшись водяними пістолетами, влаштовали водні та пінні битви.

Біля ротонди встановили надувну гірку і лабіринт у формі старовинної фортеці. Також тут безкоштовно роздавали морозиво.

У Літньому театрі, відкриття якого приурочили до свята, встановили фотозону. Тут же можна було зібрати LEGO, пограти в настільні ігри та поринути у віртуальну реальність. Також тут же проходить дитячий «Comic Con» з косплеєм на улюблені дітьми героїв.

Джерело: Пушкинская.net