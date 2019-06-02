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    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей

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    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей

    1 червня в світі відзначали Міжнародний день захисту дітей. З нагоди свята для юних жителів міста і їх батьків в центрі Одеси проходили безліч заходів. Частина з них зосереджена була в Міському саду

    Розважальна програма почалася з самого ранку. По всій території одеського Міськсаду відбувалися активності: аквагрим, батути, солодка вата, майстер-класи. Після шоу мильних бульбашок дітям дозволили купатися у фонтані, де вони, озброївшись водяними пістолетами, влаштовали водні та пінні битви.

    Біля ротонди встановили надувну гірку і лабіринт у формі старовинної фортеці. Також тут безкоштовно роздавали морозиво.

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    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей
    Водні битви, косплей-шоу і батути: як в центрі Одеси проходив день захисту дітей

    У Літньому театрі, відкриття якого приурочили до свята, встановили фотозону. Тут же можна було зібрати LEGO, пограти в настільні ігри та поринути у віртуальну реальність. Також тут же проходить дитячий «Comic Con» з косплеєм на улюблені дітьми героїв.

    Джерело: Пушкинская.net

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