Одеський виконком підтримав внесення змін до Правил приймання стічних вод



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Виконком розглянув і підтримав питання про актуальність виконання Правил приймання стічних вод у систему централізованого водовідведення Одеси

30 травня 2019 року під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради члени виконкому розглянули та підтримали питання про внесення змін до Правил приймання стічних вод у системи централізованого водовідведення міста Одеси, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року №561.

Спеціалістами Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства під час розробки Місцевих правил приймання стічних вод були враховані особливості Одеси, включаючи різні фактори: характер забруднень у стічних водах, можливість їх очищення біологічним методом і, найголовніше, - забезпечення безпеки морської води, довкілля, здоров'я жителів і гостей курортного міста.

Необхідність розробки і прийняття Місцевих правил визначена вимогами чинного законодавства та необхідністю виконання державних екологічних стандартів.

Правила приймання стічних вод є доцільними не тільки для навколишнього середовища, вони сприяють суб'єктам господарювання в економії фінансових ресурсів. Встановити локальні системи очищення стоків і обслуговувати власні каналізаційні мережі значно дешевше, ніж платити за доочищення забруднених стоків.