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    Одеський виконком підтримав внесення змін до Правил приймання стічних вод

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    Одеський виконком підтримав внесення змін до Правил приймання стічних вод

    Виконком розглянув і підтримав питання про актуальність виконання Правил приймання стічних вод у систему централізованого водовідведення Одеси

    30 травня 2019 року під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради члени виконкому розглянули та підтримали питання про внесення змін до Правил приймання стічних вод у системи централізованого водовідведення міста Одеси, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року №561.

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    Спеціалістами Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства під час розробки Місцевих правил приймання стічних вод були враховані особливості Одеси, включаючи різні фактори: характер забруднень у стічних водах, можливість їх очищення біологічним методом і, найголовніше, - забезпечення безпеки морської води, довкілля, здоров'я жителів і гостей курортного міста.

    Необхідність розробки і прийняття Місцевих правил визначена вимогами чинного законодавства та необхідністю виконання державних екологічних стандартів.

    Правила приймання стічних вод є доцільними не тільки для навколишнього середовища, вони сприяють суб'єктам господарювання в економії фінансових ресурсів. Встановити локальні системи очищення стоків і обслуговувати власні каналізаційні мережі значно дешевше, ніж платити за доочищення забруднених стоків.

    Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» надає послуги з централізованого водовідведення та приймає стічні води з усієї території Одеси, а також прилеглих Овідіопольського, Лиманського і Біляївського районів.

    Система водовідведення Одеси розділена на два басейни каналізації - Північний і Південний.
    Станція біологічного очищення «Північна» приймає стічні води в основному з центральної частини міста, а також районів: Пересипу, Молдаванки, Слобідки, ж/м Котовського, станції Усатове, Фонтанки, Лісків, 7-го км, Овідіопольської дороги і частково Малиновського району, що відносяться територіально до цієї зони.

    На станцію біологічного очищення «Південна» надходять господарсько-побутові стічні води південної частини міста, Чорноморки, Таїрова і лівого берега Сухого Лиману.

    Очищення стічних вод на станціях відбувається біологічним методом за допомогою активного мулу. Очищені стічні води скидаються у водойми Чорного моря або Хаджибейського лиману. Перевага цього методу в тому, що не використовуються хімічні реагенти і відсутня загроза для флори, фауни і людини. Але водночас це є і основним недоліком. Біологічний метод дуже чутливий до перевищення забруднюючих речовин, що містяться в стічних водах.

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