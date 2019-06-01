В Одесі відкрили Центр допомоги постраждалим від насильства жінкам
Постраждалі від насильства жінки зможуть отримати комплексну допомогу в спеціальному Центрі, який відкрився в Приморському районі Одеси
31 травня 2019 року в Приморському районі Одеси відбулося офіційне відкриття Центру допомоги жінкам (жінкам з дітьми), які постраждали від насильства.
Новий Центр функціонуватиме на базі Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
У заході взяли участь: заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович, заступник міського голови - директор департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) Каспар Пік, регіональний радник з питань конфліктів Посольства Великобританії в Україні Рейчел Вільямс, керівник Відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Карім Моркос, голова обласної міжсекторальної робочої групи з протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі Людмила Акімова, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради Олена Китайська, представники структурних підрозділів Одеської міської ради, управління превентивної діяльності ГУНС в Одеській області та громадських організацій.
Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства, створений у рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо впровадження проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», підписаного Одеською міською радою та Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
Учасники заходу оглянули приміщення Центру, ознайомилися з організацією його роботи, поспілкувалися з керівництвом та персоналом.
Центр складається з двох відділень: Одеського міського денного центру соціально-психологічної реабілітації «Розірви коло» і притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Притулок розрахований на проживання 14-ти жінок.
Центр надає постраждалим особам комплексну допомогу: психологічні, соціально-побутові, соціально-медичні, інформаційні, юридичні та інші послуги. Термін перебування постраждалих у Центрі - до трьох місяців, у разі необхідності може бути продовжений до шести місяців.
«Одеса і Одеська область - одні з кращих в Україні регіонів, де реалізація Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» відбувається якісно і злагоджено завдяки взаємодії підрозділів поліції, соціальних структур, служби у справах дітей, Центру соціальних служб, управлінь департаменту соціальної політики, юстиції, судів, закладів освіти та охорони здоров'я», - підкреслила заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович.
Для забезпечення функціонування Центру у 2018 році з бюджету Одеси було виділено 2200 тис. гривень на капітальний ремонт приміщення. Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні забезпечив закупівлю необхідного обладнання для облаштування Центру на суму 1228,2 тис. гривень. Крім того, Фонд забезпечив методичну та організаційну підтримку створення Центру.
«Відкриття Центру - це лише етап у системній роботі з вирішення проблем, пов'язаних з домашнім насильством. У планах керівництва міста - відкриття таких Центрів у кожному районі. Сподіваємося, що реалізувати ці наміри нам вдасться завдяки подальшій співпраці з нашими партнерами», - сказала віце-мер Світлана Бедрега.
З метою подолання поширеності насильства по відношенню до жінок і дівчат Міністерством соціальної політики України спільно з Фондом народонаселення ООН в Україні та Українським фондом громадського здоров'я була ініційована і проводилася робота зі створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
З листопада 2017 року на базі Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 2 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які надають планову екстрену допомогу постраждалим від насильства. Бригади виїжджають за адресами, коли виникають конфліктні ситуації в сім'ях. Фахівці Одеського міського центру для сім'ї, дітей та молоді працюють як з постраждалими, так і з тими, хто спровокував конфлікт і зробив насильницькі дії. У 2018 році мобільними бригадами здійснено 535 виїздів, надані 3558 послуг за 1 квартал 2019 року, здійснені 64 виїзди, надані 428 послуг.
Розпорядженням міського голови від 25.04.2018 р № 297 створено Міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.
З грудня 2018 року в місті працює Кімната дружнього опитування для дітей, які постраждали від жорстокого поводження та насильства, яка входить до складу Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради. Координатором роботи Кімнати дружнього опитування є служба у справах дітей Одеської міської ради в тісній взаємодії з правоохоронними органами. За 5 місяців 2019 року опитано 9 дітей, які постраждали від насильства (3 жителі Одеси, 6 - Одеської області). У Центрі організована дитяча гаряча лінія (797-26-26), на яку може звернутися сама дитина, яка постраждала або стала свідком злочину, а також будь-яка людина з питань захисту інтересів дитини.
З метою подальшої реалізації Закону України «Про протидію домашньому насильству і насильству за ознакою статі» в місті визначені уповноважена особа (координатор) і відповідальні особи в структурних підрозділах Одеської міської ради, навчальних закладах і закладах охорони здоров'я для координації роботи щодо попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі.