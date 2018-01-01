В Одесі через негоду за півдня сталося 28 ДТП

В одній з ДТП постраждали люди

В Одесі поліція зафіксувала 28 автомобільних аварій за станом на третю годину дня, в одній з них постраждали люди. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. [READ_MORE] За даними відомства, через рясні опади спостерігається підтоплення в районі перетину вулиць Героїв Крут — Іцхака Рабіна і на вулиці Балківській в районі



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ДТП в Одесі 18 січня

В одній з ДТП постраждали люди

В Одесі поліція зафіксувала 28 автомобільних аварій за станом на третю годину дня, в одній з них постраждали люди. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

За даними відомства, через рясні опади спостерігається підтоплення в районі перетину вулиць Героїв Крут — Іцхака Рабіна і на вулиці Балківській в районі Приморського суду.

На вулиці Приморській обмежено рух транспорту від провулка Газового до Військового спуску. Обмежено рух автомобілів на дорогах загального користування Одеської області, повністю закрита для транспорту траса Одеса-Київ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на трасі Одеса-Київ фури заблокували рух.