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    Події в Україні

    В Одесі через негоду за півдня сталося 28 ДТП

    В одній з ДТП постраждали люди
    В Одесі поліція зафіксувала 28 автомобільних аварій за станом на третю годину дня, в одній з них постраждали люди. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. [READ_MORE] За даними відомства, через рясні опади спостерігається підтоплення в районі перетину вулиць Героїв Крут — Іцхака Рабіна і на вулиці Балківській в районі
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    ДТП в Одесі 18 січня
    ДТП в Одесі 18 січня

    В одній з ДТП постраждали люди

    В Одесі поліція зафіксувала 28 автомобільних аварій за станом на третю годину дня, в одній з них постраждали люди. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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    За даними відомства, через рясні опади спостерігається підтоплення в районі перетину вулиць Героїв Крут — Іцхака Рабіна і на вулиці Балківській в районі Приморського суду.

    На вулиці Приморській обмежено рух транспорту від провулка Газового до Військового спуску. Обмежено рух автомобілів на дорогах загального користування Одеської області, повністю закрита для транспорту траса Одеса-Київ.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні на трасі Одеса-Київ фури заблокували рух.

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