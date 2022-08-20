Під Євпаторією гримлять вибухи (відео)

У небі над Євпаторією видніються сліди збиття окупантами безпілотників

У суботу в окупованому Росією Криму прогриміла серія вибухів

Вранці 20 серпня над селищем Заозерне у передмісті Євпаторії чути вибухи. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Схоже, що орки відбиваються від безпілотник», – написав він у Facebook.

Подробиць події поки що немає.

Раніше Рефат Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові.

Нагадаємо, 20 серпня вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

У Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

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