В окупантів падає моральний дух через «кадирівців» і «вагнерівців» – Гайдай

Окупанти показово розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку

«Кадирівці» та завербовані «вагнерівці» знущаються на мобілізованими росіянами. Через це моральний дух російської окупаційної армії погіршується. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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Гайдай з посиланням на слова окупантів повідомив, що мобілізованих росіян їх не тільки б'ють, а й вчиняють показові розстріли в разі відмови йти без необхідного спорядження на передову. У зв'язку з цим окупанти намагаються здаватися в полон.

У той же час, Сили оборони потроху просуваються вперед, знищуючи військову техніку й особовий склад ворога.

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Раніше повідомлялося, що росіяни на Луганщині вигадала цинічний спосіб, щоб дискредитувати ЗСУ.

До слова, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.