В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи

Жителі Токмака повідомляють про щонайменше шість вибухів

Одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно з самого ранку. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти намагались запускати «влучне ППО», проте запізнились.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також жителі Токмака інформую про щонайменше шість вибухів.

Деталі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.