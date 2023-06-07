Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи
ЗСУ готують Запоріжжя до деокупації
фото ілюстративне

Жителі Токмака повідомляють про щонайменше шість вибухів

Одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно з самого ранку. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти намагались запускати «влучне ППО», проте запізнились.

Також жителі Токмака інформую про щонайменше шість вибухів.

Деталі уточнюються.

В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи фото 1

Раніше повідомлялося, що Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Запоріжжя окупанти війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух у Криму 29 квітня 2023 року
ЗСУ про Крим: Стартує «бавовняно-плавлений» сезон
5 червня, 13:13
Українські бійці рухаються доволі широким фронтом
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
5 червня, 17:07
Україна дуже ретельно готувалася до контрнаступу
Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався – CNN
Сьогодні, 07:37

Події в Україні

«Шахед» влучив у приватний будинок на Сумщині: є загиблі
«Шахед» влучив у приватний будинок на Сумщині: є загиблі
Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)
Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)
Знищення Каховської ГЕС. Рівень води у Запорізькій області суттєво знизився (фото)
Знищення Каховської ГЕС. Рівень води у Запорізькій області суттєво знизився (фото)
Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах (фото, відео)
Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах (фото, відео)
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи
В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
25K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
17K
Катастрофа на Херсонщині. Вода поступово підтоплює Антонівський міст (відео)
16K
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
16K
Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
13K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме

Новини

Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту