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В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика
Енергодар без світла після обстрілів
фото з відкритих джерел

Росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт-клубу

У суботу, 8 жовтня, в захопленому російськими військами Енергодарі трапився вибух. Внаслідок цього зникла електрика. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«Зараз після чергового вибуху пропало світло в Енергодарі», – ідеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють, що електрика відсутня і в навколишніх населених пунктах.

До цього в Telegram-каналах писали, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт-клубу.

«Тепер вони хочуть, щоби не було знову світла», – пишуть місцеві.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов опублікував цю інформацію у своєму Telegram-каналі. Він повідомляв, що лише півтори години тому електрику вдалося полагодити після минулого знеструмлення.

Нагадаємо, 7 жовтня Енергодар опинився під потужними обстрілами російських загарбників. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.

 

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