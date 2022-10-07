Рашисти обстріляли Енергодар: зникла електрика та водопостачання

У місті зник інтернет

Сьогодні, 7 жовтня, Енергодар опинився під потужними обстрілами російських загарбників. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання. Про це повідомляє Енергодарський міський голови Дмитро Орлов.

«В Енергодарі окупанти посилили провокації!», – йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, в даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету. «Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо», – додав Дмитро Орлов.

За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

Раніше повідомлялося, рашисти влаштовують провокації в Енергодарі.