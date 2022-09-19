Рашисти влаштовують провокації в Енергодарі: частина міста без води

Окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища

Російські загарбники знову обстрілюють об’єкти промислової зони Енергодару. Про це повідомляє мер міста Олександр Старух.

«В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктам промислової зони міста», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання. Що саме пошкоджено та наскільки серйозно з’ясовується.

Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС, яка знаходиться в Енергодарі, знову підключена до української енергомережі.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.