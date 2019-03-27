В окупованому Криму хочуть виселити з будівлі єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України



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Зоря зазначає, що визначена в документах орендна плата давно була внесена

Причина розірвання договору «відсутність оплати оренди» в розмірі 2 (два) рублі, - речник ПЦУ

В окупованому Криму Українська церква сьогодні, 27 березня, зазнала нового зазіхання на свободу віросповідання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

За словами Зорі, сьогодні управління Кримської єпархії помісної Української православної церкви отримало листа від окупаційного «Міністерства земельних і майнових відносин» про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де знаходиться єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.

«Причина розірвання договору «відсутність оплати оренди» в розмірі 2 (два) рублі. Вимагають компенсувати збитки і сплатити штраф «до бюджету республіки» в 2 тис рублів, а також звертаються до «суду» з позовом щодо припинення оренди», - написав архієпископ Євстратій.

Зоря зазначає, що визначена в документах орендна плата давно була внесена.

«Одночасність атаки російських силовиків проти кримських татар і черговий крок окупантів у напрямку знищення присутності Української церкви - події з одного ряду. Окупанти проводять «зачистку» не лояльних», - наголосив речник Православної церкви України.

Як повідомлялося, масові обшуки у Криму: кількість затриманих зросла вже до 20 осіб. ФСБ повідомляє, що затриманих кримських татар підозрюють в участі в Хизб-ут-Тахрир.

Нагадаємо, Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар.ФСБ влаштувала справжню акцію залякування в окупованому Криму.

Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Також нагадаємо, що більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

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