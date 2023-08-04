В окупованому Криму колаборанти готуються до втечі – Гуменюк

Перевантажений та «втомлений» Кримський міст більше не може витримувати великий наплив транспорту

Зараз росіяни намагаються створити на півострові картинку, що вони нібито там надовго

У тимчасово окупованому Криму колаборанти вже готуються до втечі з півострова. Про це заявив спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «Радіо Свобода».

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За словами Гуменюк, зараз росіяни намагаються створити на півострові картинку, що вони нібито там надовго. Але місцеві жителі вже усвідомлюють, що евакуйовано сім'ї «чиновників», евакуйовано майно.

«Це всі ознаки того, що колаборанти верхнього ешелону вже готові до майбутнього жесту доброї волі», – наголосила Гуменюк.

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Вона додала, що навіть за наявності великої кількості бажаючих втекти з Криму вже не так просто виїхати звідти, оскільки перевантажений та «втомлений» Кримський міст не може так працювати, а об'їзні шляхи є досить небезпечними.

«Там цивільні потрапляють до такої бутербродної композиції, коли цивільні автомобілі вставляються у військові колони, щоб створити живий щит. І люди не дуже хочуть у цій ситуації ризикувати власним життям», – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня.

Крім того, вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Згодом міноборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.