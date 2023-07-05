Чи можуть релігійні переконання завадити служити в ЗСУ? Глава УГКЦ дав відповідь

Блаженнійший Святослав прокоментував низку справ, коли віряни доводять у суді, що вони не можуть служити, бо вірять у Бога

Релігійні переконання не є перепоною для служби у війську. Церква радить військовозобов’язаним, які є вірянами, не відмовлятися від мобілізації. Про це розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав в інтерв’ю «Главкому».

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Захист Батьківщини – природне право і святий обов’язок громадянина. Церква тут не може абсолютно бути на перешкоді. Навпаки, супроводжує своїх вірян в їхньому обов’язку захищати свою Батьківщину. «Наші військові капелани ідуть разом з нашими людьми до того самого війська. Ми підтримуємо нашу армію», – наголосив предстоятель УГКЦ Святослав.

Блаженнійший Святослав прокоментував низку справ, коли віряни доводять у суді, що вони не можуть служити, бо вірять у Бога. «З точки зору християнського вчення про війну і мир Католицької церкви, це не є причина відмовлятися. Тобто не можна, посилаючись на релігійні переконання в даному випадку, відмовлятися від служби», – додав владика.

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Раніше повідомлялося, що священник Свідків Єгови відмовився воювати: суд виніс несподіване рішення. Обвинувачений повідомив: через релігійні переконання не може брати до рук зброю.

Крім того, священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ». Церковник заявив, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов’язана з військовою. Суд доручив продовжити розслідування та скасував рішення слідчої, яка закрила справу щодо священника.

До слова, Феміда вважає, що у ЗСУ є посади, які не порушують божої заповіді «не вбий». Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися – суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями.