В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів

Неподалік Новофедорівки в небі видно сліди від роботи систем ППО

Сьогодні, 20 липня, по обіді у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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За непідтвердженою інформацією, вибухи лунають у селищах Гвардійське та Новофедорівка. Там розташовані аеродроми.

При цьому неподалік Новофедорівки в небі видно сліди від роботи систем ППО.

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Наразі ні офіційні джерела, ні так звана «влада» півострова поки що ніяк не коментують інцидент.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня в окупованому Криму стверджують, що прогриміли вибухи, які загарбники пов'язують зі збройною атакою безпілотного літального апарату з боку України на півострів.

Триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.