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Вибух на військовому полігоні у Криму: з’явилися супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух на військовому полігоні у Криму: з’явилися супутникові знімки
Склад боєприпасів окупантів біля села Кринички
фото: супутниковий знімок

На кадрах видно наслідки вибухів та пожеж

Професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве оприлюднив супутникові знімки наслідків вибухів 19 липня на складі боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться на сторінці Ватанаве у Twitter.

«Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом», – йдеться в повідомленні.

На кадрах Planet Labs від 13 та 19 липня видно наслідки вибухів та пожеж.

Нагадаємо, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

Окупанти тимчасово вивезли близько 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.

Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд. 

На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.

Теги: Крим окупанти ЗСУ війна

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