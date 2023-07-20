Вибух на військовому полігоні у Криму: з’явилися супутникові знімки

На кадрах видно наслідки вибухів та пожеж

Професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве оприлюднив супутникові знімки наслідків вибухів 19 липня на складі боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться на сторінці Ватанаве у Twitter.

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«Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом», – йдеться в повідомленні.

На кадрах Planet Labs від 13 та 19 липня видно наслідки вибухів та пожеж.

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Нагадаємо, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

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Окупанти тимчасово вивезли близько 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.

Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд.

На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.