Смертельна ДТП у Київській області: легковик влетів у маршрутку
Через дорожньо-транспортну пригоду загинула одна людина
У п'ятницю, 17 лютого, сталася автотроща на виїзді з села Святопетрівське, що в Київській області. Внаслідок інциденту загинув водій легкового автомобіля, який зіткнувся з маршруткою на зустрічній смузі.
Водій маршрутного таксі отримав перелом ноги, повідомляє пресслужба поліції Київської області.
«В результаті ДТП, шофер автівки загинув на місці події. 55-річного чоловіка, який керував маршруткою, медики доставили до лікарні», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці нагадують водіям, правил дорожнього руху потрібно дотримуватися неухильно.
Нагадаємо, столичний громадський транспорт змінює маршрути.
Коментарі — 0