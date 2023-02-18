Смертельна ДТП у Київській області: легковик влетів у маршрутку

На Київщині сталася смертельна ДТП з маршруткою

Через дорожньо-транспортну пригоду загинула одна людина

У п'ятницю, 17 лютого, сталася автотроща на виїзді з села Святопетрівське, що в Київській області. Внаслідок інциденту загинув водій легкового автомобіля, який зіткнувся з маршруткою на зустрічній смузі.

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Водій маршрутного таксі отримав перелом ноги, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

ДТП у Київській області, 17 лютого 2023 року Фото: Поліція Київської області

«В результаті ДТП, шофер автівки загинув на місці події. 55-річного чоловіка, який керував маршруткою, медики доставили до лікарні», – йдеться в повідомленні.

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Лобове зіткнення легковика і маршрутки у Київській області, 17 лютого 2023 року Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці нагадують водіям, правил дорожнього руху потрібно дотримуватися неухильно.

Нагадаємо, столичний громадський транспорт змінює маршрути.