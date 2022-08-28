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Окупаційне «керівництво» Криму вивезло свої родини з півострова – Джемілєв

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупаційне «керівництво» Криму вивезло свої родини з півострова – Джемілєв
фото з відкритих джерел

Лідер кримських татар пов'язав рішення окупантів з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян

«Прем'єр» окупованого Криму Сергій Аксьонов і «спікер парламенту» Володимир Константинов вивезли свої родини з півострова. Про це заявив національний провідник кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю для проекту «Крим.Реалії».

За словами Джемілєва, цю інформацію він отримав від власних джерел у Криму.

Крім того, своїх близьких вивезли с півострова працівники ФСБ.

«Настрої (на півострові – ред.), різні, звісно. Паніка – ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака», – наголосив політик.

Лідер кримських татар пов'язав рішення окупантів з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян.

«Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут - наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюють занепокоєння, що буде, я кажу: «Ми не росіяни. Тримайтеся подалі від військових баз», – пояснив Джемілєв.

Водночас кримські татари зберігають спокій та радіють.

«А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı – «каву з нагоди сприятливої ​​звістки». Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: «Слава богу, нарешті», – підсумував він.

Нагадаємо, до окупованого Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.

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