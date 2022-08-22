Вибухи в Севастополі. Окупанти висунули версію подій

Так званий «губернатор» міста каже, спрацювала ППО

Сьогодні, 22 серпня, пообіді в окупованому місті Севастополь у Криму знову пролунали вибухи. Їх було чути у різних районах міста. Уже традиційно рашисти поквапилися запевнити людей, буцімто спрацювала протиповітряна оборона. Як написав так званий «глава» міста Михайло Развожаєв, начебто було збито об'єкт.

«Попередньо – знову безпілотник», – повідомив «губернатор» Развожаєв.

Нагадаємо, надвечір, 22 серпня, в окупованому Криму чутні були вибухи. Тим часом окупаційна влада Севастополя готує бомбосховища (відео).

Як повідомлялося, 20 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО. Відповідну заяву зробив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.

Також ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.