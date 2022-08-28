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В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)
У Криму спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

Офіційної інформації про вибухи поки немає

Сьогодні, близько 14:00, у тимчасово окупованій Алупці (Криму) здійнялася пожежа у лісосмузі. Перед цим у місті пролунали вибухи.

Офіційної інформації поки немає.

Алупка – місто в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим. Розташоване на Південному березі Криму (протяжність 4,5 км), за 17 км від Ялти, з якою має автобусне і морське сполучення. Відстань до Сімферополя становить 100 км автошляхом.
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео) фото 1

Нагадаємо, вечері, 20 серпня, неподалік Алупки теж було чутно вибухи.

Крім того, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

Також у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

До слова, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

Теги: Крим вибух війна

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