В окупованому Сімферополі вивісили банер «Росія — геть!»



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26 лютого у всьому світі організовують акції, мітинги та форуми, щоб підтримати кримчан

26 лютого в Україні відзначають День опору Криму російській окупації

В окупованому Криму, у Сімферополі, сьогодні зранку над однією з доріг вивісили банер із закликом «Росія - геть!».

Світлину розмістив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. На фотосвітлині - Aqmecıt/Симферополь сьогодні, 26 лютого 2019 року о 05 ранку. Спротив триває!», - написав голова Меджлісу.

На банері - напис російською: «Россия - вон! Крым - наш дом!»

Як повідомлялося, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 26 лютого візьме участь у V Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору».

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День опору Криму російській окупації, що триває вже 5 років.

Зазначимо, що в цей день у 2014 році відбувся мітинг біля Верховної Ради АРК на підтримку територіальної цілісності України.

Відтоді 26 лютого у всьому світі організовують акції, мітинги та форуми, щоб підтримати кримчан.

Сьогодні відбудеться V Міжнародний форум «Окупований Крим. 5 років опору», у якому візьмуть участь Президент України Петро Порошенко та спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.

Нагадаємо, що більшість країн світу не визнають анексію Криму та підтримують Україну. Проти Росії були введені санкції, що діятимуть до деокупації півострову. Зараз окупаційна влада застосовує репресії щодо корінного народу та знищує природу і культурну спадщину окупованого Криму.