Рада проголосувала за запровадження нових військових звань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законом передбачається запровадити звання «бригадний генерал» та «командор-адмірал»

Закон скасовує існуючі звання «генерал армії» і «генерал-полковник» і замість «генерал-полковника» вводиться звання «генерал», воно ж стає самим старшим військовим званням у ЗСУ

Верховна Рада 4 червня ухвалила за основу і в цілому законопроект №2247 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців.

«За» відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.

Так, проектом закону пропонується внести зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в частині встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу, відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Також передбачається внесення зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» стосовно встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Зокрема, передбачається запровадити звання «бригадний генерал», «командор-адмірал».

Закон скасовує існуючі звання «генерал армії» і «генерал-полковник» і замість «генерал-полковника» вводиться звання «генерал», воно ж стає самим старшим військовим званням у ЗСУ.

Пропонується ліквідувати звання «генерал армії України», звання «генерал-полковник» замінити на «генерал», зберігши звання «генерал-майор і «генерал-лейтенант».

Серед вищого офіцерського складу також вводяться звання «бригадний генерал» та «командор-адмірал».

Реалізація закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, ще у грудні минулого року Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2247 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців».

Як повідомлялося, 10 квітня президент Володимир Зеленський вніс зміни у положення про військову службу.