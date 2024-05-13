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Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»
Посадовцю загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За інформацією слідства, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії

СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника «Укрзалізниці», який вимагав хабарі з підприємців. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як повідомляє пресслужба, Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва «Укрзалізниці» викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві.

Правоохоронці викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві
Правоохоронці викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

Як зазначають правоохоронці, за цю суму чиновник «гарантував» безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства.

«Також він обіцяв «пришвидшену» процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні «Укрзалізниці»та Київської міської держадміністрації. У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 млн грн АТ «Укрзалізниця».

У 2018 році очільник групи, підприємець вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в «Укрзалізниці».

До слова, двоє експосадовців «Укрзалізниці» незаконно нарахували премій на 1,6 млн грн. Їм загрожує від 7 до 12 років.

Теги: Укрзалізниця СБУ хабар корупція в Україні

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