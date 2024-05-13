Пошуки тривали усю ніч: на Волині поліція знайшла безвісти зниклих близнюків (фото, відео)

У пошуках взяли участь понад 130 поліцейських, рятувальників, нацгвардійців, кінологів, були задіяні квадрокоптери

Після ночі пошуків на Волині правоохоронцям вдалося знайти дворічних дітей, які зникли безвісти. До пошуків було задіяно понад 130 правоохоронців, рятувальників, нацгвардійців і кінологів, квадрокоптери та залучили півтисячі місцевих жителів. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

«Вчора, близько 21:00 батько двійнят Аліси та Артема повідомив поліцію про зникнення дітей, які гралися на подвір'ї. Після майже трьох годин самостійних пошуків родина звернулася за допомогою до правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у пошуках взяли участь понад 130 поліцейських, рятувальників, нацгвардійців, кінологів, були задіяні квадрокоптери, а також мешканці найближчих сіл, що загалом склало півтисячі людей. Територія пошуків була складною і болотистою, що збільшувало ризики.

Після опівночі в чагарниках знайшли дівчинку, яка була налякана, але не постраждала. Пошуки її брата тривали всю ніч, і наступного ранку хлопчика виявили за кілька кілометрів від дому. Він змерз і негайно був переданий на огляд лікарям.

«Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. Їх уже відвідали ковельські поліцейські: життю та здоров’ю діток загрози немає», – повідомляють у поліції.

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Раніше повідомлялося, що у Києві дворічна дівчинка випала із вікна. Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.