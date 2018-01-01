В Україні без світла залишаються майже 70 населених пунктів

Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у трьох областях України. Станом на вечір вівторка, 23 січня, без електроенергії залишаються 52 населених пункти в Одеській області, 13 - у Черкаській і три - в Донецькій. Зазначається, що знято обмеження і відновлено рух



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Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у трьох областях України.

Станом на вечір вівторка, 23 січня, без електроенергії залишаються 52 населених пункти в Одеській області, 13 - у Черкаській і три - в Донецькій.

Зазначається, що знято обмеження і відновлено рух великогабаритного транспорту на ділянці траси М-03 Київ-Харків-Довжанський та на території Донецької області.

У прес-службі ДСНС додали, що небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка залишалися знеструмленими 109 населених пунктів у чотирьох областях.