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    В Україні без світла залишаються майже 70 населених пунктів

    Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається
    У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у трьох областях України. Станом на вечір вівторка, 23 січня, без електроенергії залишаються 52 населених пункти в Одеській області, 13 - у Черкаській і три - в Донецькій. Зазначається, що знято обмеження і відновлено рух
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    Ремонтні роботи
    Ремонтні роботи

    Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у трьох областях України.

    Станом на вечір вівторка, 23 січня, без електроенергії залишаються 52 населених пункти в Одеській області, 13 - у Черкаській і три - в Донецькій.

    Зазначається, що знято обмеження і відновлено рух великогабаритного транспорту на ділянці траси М-03 Київ-Харків-Довжанський та на території Донецької області.

    У прес-службі ДСНС додали, що небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

    Нагадаємо, станом на ранок вівторка залишалися знеструмленими 109 населених пунктів у чотирьох областях.

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    ДСНС Донеччина Одещина Україна Черкащина
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