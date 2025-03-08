У столиці шкідливий рівень забруднення повітря: названо причину

Найбільше забруднене повітря в Святошинському районі Києва

Київська міська державна адміністрація назвала причину тимчасового погіршення стану повітря у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу КМДА.

«Рівень забрудненості високий. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 125. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.

Найбільше забруднене повітря в Святошинському районі.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів.

Вітер з південного-сходу, помірний. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу; вдень 13-18° тепла, на Прикарпатті до +20°, на узбережжі морів +9..14°.

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла; У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.