У столиці шкідливий рівень забруднення повітря: названо причину
Найбільше забруднене повітря в Святошинському районі Києва
Київська міська державна адміністрація назвала причину тимчасового погіршення стану повітря у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу КМДА.
«Рівень забрудненості високий. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», – йдеться в повідомленні.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 125. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.
Найбільше забруднене повітря в Святошинському районі.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів.
Вітер з південного-сходу, помірний. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу; вдень 13-18° тепла, на Прикарпатті до +20°, на узбережжі морів +9..14°.
На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла; У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.
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