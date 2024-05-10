В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 13:04 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики череж активність ОТРК.

Карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 807-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

Загалом, ворог завдав шість ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.