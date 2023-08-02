В Україні масштабна повітряна тривога

Зафіксовано зліт російських винищувачів із аеродрому Саваслейка

У середу, 2 серпня, о 7:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Сирени лунають у всіх областях України.

Як повідомляють Повітряні сили України, вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

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Нагадаємо, у ніч на 2 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Під час тривоги також у Києві пролунали вибухи. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО було збито усі понад десять БпЛА. За останніми даними, зафіксовано падіння уламків дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.