Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога
В Україні ракетна небезпека
колаж: glavcom.ua

Зафіксовано зліт російських винищувачів із аеродрому Саваслейка

У середу, 2 серпня, о 7:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Сирени лунають у всіх областях України.

В Україні масштабна повітряна тривога фото 1

Як повідомляють Повітряні сили України, вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Під час тривоги також у Києві пролунали вибухи. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО було збито усі понад десять БпЛА. За останніми даними, зафіксовано падіння уламків дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Теги: війна Україна росія ракета тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
Ворожі дрони заходили на Київ одночасно з кількох напрямків
Нічна атака на Київ: у кількох районах упали уламки дронів
Сьогодні, 06:13
Окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Сьогодні, 06:29

Події в Україні

В Україні масштабна повітряна тривога
В Україні масштабна повітряна тривога
Атака на Київ та Одещину, вибух на заводі у Москві: головне за ніч
Атака на Київ та Одещину, вибух на заводі у Москві: головне за ніч
ЗСУ успішно наступають на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ успішно наступають на двох напрямках – Генштаб
На Донеччині пролунали гучні вибухи
На Донеччині пролунали гучні вибухи
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
63K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
51K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
28K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
21K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
18K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту