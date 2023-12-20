В Україні масштабна повітряна тривога лунала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 15:36 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Станом на 15:59 тривога скасована.

Як повідомлялося, після довготривалої перерви російські загарбники вивели в акваторію Чорного моря на бойове чергування ракетоносій. Всього на бойовому чергуванні у Чорному морі – п’ять російських кораблів, ще один – в Азовському морі. «Рівень ракетної небезпеки підвищено. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття оперативно», – наголошують українські військові.