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В Україні масштабна повітряна тривога лунала менше години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога лунала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 15:36 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Станом на 15:59 тривога скасована.

Як повідомлялося, після довготривалої перерви російські загарбники вивели в акваторію Чорного моря на бойове чергування ракетоносій. Всього на бойовому чергуванні у Чорному морі – п’ять російських кораблів, ще один – в Азовському морі. «Рівень ракетної небезпеки підвищено. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття оперативно», – наголошують українські військові.

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