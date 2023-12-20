Ворог після тритижневої паузи вивів ракетоносії в море

В Україні підвищений ризик ракетної небезпеки

У Чорному морі перебувають п’ять російських бойових кораблів, з них один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу «Калібр». Всього на бойовому чергуванні п'ять ворожих кораблів в Чорному морі та один в Азовському», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОК «Південь», рівень ракетної небезпеки підвищено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та переходити в укриття оперативно.

Нагадаємо, триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.