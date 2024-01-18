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В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 08:46 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм канали фіксували зліт винищувача Міг-31К. Станом на 09:12 тривогу було скасовано.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та двох складах боєприпасів противника.

Теги: авіація озброєння ворог тривога

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