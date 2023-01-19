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В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття

В України станом на 10:16 19 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. 

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

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