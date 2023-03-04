В Україні може з’явитися танковий завод. Росія взялася погрожувати

Медведєв: «Будівництво заводу буде належним чином відзначене салютом із «Калібрів» та інших піротехнічних пристроїв»

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув у черговій істериці із погрозами через танковий завод, який має намір збудувати в Україні німецька компанія Rheinmetall. Про це він написав у Telegram.

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«Чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із «Калібрів» та інших піротехнічних пристроїв», – написав Медведєв.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

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Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

Генеральний директор заводу Армін Папперґер передбачає, що війна в Україні триватиме, «імовірно, ще роки». На його думку, західні союзники надсилають Києву достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, «але українці сьогодні не мають достатньої кількості техніки, щоб повністю повернути свою територію».