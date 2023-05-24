Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Станом на 13:26 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях
У багатьох областях України лунають сирени відбою.
Станом на 13:26 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.
Карта повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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