Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Станом на 13:26 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою.

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Станом на 13:26 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.