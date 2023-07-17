В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Ту-22м3 в Курсткій області.

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Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.