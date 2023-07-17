Ракетна атака на Харків: влада повідомила наслідки

Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією РФ

У неділю ввечері близько 19:00 та 22:00, російські окупанти двічі обстріляла Харків ракетами С-300. Загинув цивільний чоловік. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зазначається, що одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Російської Федерації. Втім, в місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі.

«Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані. Стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, протягом минулої доби армія РФ з мінометів та артилерії обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, зранку 17 липня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, один чоловік 60 років отримав поранення. Його шпиталізували.

Напередодні у селі Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль, а в селі Одноробівка Богодухівського району – пошкоджено п'ять приватних будинків.

Нагадаємло, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.