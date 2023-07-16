Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Потужні вибухи під Луганськом: ЗСУ розгромили склад із ракетами (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Потужні вибухи під Луганськом: ЗСУ розгромили склад із ракетами (відео)
ЗСУ підтвердили влучання у склад із ракетами
фото з відкритих джерел

В окупованому Луганську було чутно вибухи

Збройні сили України підтвердили ураження складу ракетного озброєння у тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Стратегічного командування ЗСУ.

На кадрах видно та чутно потужну детонацію ракетного озброєння росіян, що зберігалося на розгромленому складі. Росія наразі не коментує атаку.

Нагадаємо, у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи.

Також сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

До слова, триває 508-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими безпілотниками Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА.

Теги: росія озброєння відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бавовна» в Луганську, 8 червня 2023 року
В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)
8 червня, 10:22
Палає колишній завод «Луганськтепловоз» – теперішня база окупантів
«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео)
8 червня, 11:21
У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи
В Луганську пролунали потужні вибухи (фото та відео)
Сьогодні, 10:45

Події в Україні

Бердянський напрямок: ЗСУ на кілометр просунулися вглиб оборони ворога
Бердянський напрямок: ЗСУ на кілометр просунулися вглиб оборони ворога
Потужні вибухи під Луганськом: ЗСУ розгромили склад із ракетами (відео)
Потужні вибухи під Луганськом: ЗСУ розгромили склад із ракетами (відео)
Росіяни активно наступають на Харківщині: Маляр повідомила про загострення ситуації на Сході
Росіяни активно наступають на Харківщині: Маляр повідомила про загострення ситуації на Сході
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
«Південь» назвав причину ранкових вибухів у Криму
«Південь» назвав причину ранкових вибухів у Криму
Морські сили повідомили, для чого росіяни фарбують свої кораблі в чорний
Морські сили повідомили, для чого росіяни фарбують свої кораблі в чорний

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
21K
Балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США, впала біля берегів Росії
21K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
13K
Окупаційна влада визнала: Путін зірвав туристичний сезон
11K
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
6495
Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Сьогодні, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту