Потужні вибухи під Луганськом: ЗСУ розгромили склад із ракетами (відео)

В окупованому Луганську було чутно вибухи

Збройні сили України підтвердили ураження складу ракетного озброєння у тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Стратегічного командування ЗСУ.

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На кадрах видно та чутно потужну детонацію ракетного озброєння росіян, що зберігалося на розгромленому складі. Росія наразі не коментує атаку.

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Нагадаємо, у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи.

Також сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

До слова, триває 508-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими безпілотниками Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА.