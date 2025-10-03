Головна Країна Події в Україні
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 20:43 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 21:16 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною, триває ліквідація наслідків.

Теги: тривога

