На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У двоповерховій будівлі сталася пожежа через атаку дронів уранці 1 жовтня
До ліквідації наслідків дронової атаки залучались 11 рятувальників 

У Київській області вранці 1 жовтня через російську атаку безпілотниками на Бучанський та Вишгородський райони виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, шо обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків залучались 11 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у Києві було оголошено повітряну тривогу, яка була пов'язана з загрозою ворожих дронів. Небезпека у Києві тривала півтори години з 07:20 до 08:50. Зокрема, тривога призвела до збоїв у роботі метро у години пік.

