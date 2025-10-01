На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)

До ліквідації наслідків дронової атаки залучались 11 рятувальників

У Київській області вранці 1 жовтня через російську атаку безпілотниками на Бучанський та Вишгородський райони виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, шо обійшлося без постраждалих.

У двоповерховій будівлі сталася пожежа через атаку дронів уранці 1 жовтня фото: ДСНС Київщини/Facebook

До ліквідації наслідків залучались 11 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Рятувальники показали наслідки пожежі, спричиненої дроновою атакою на Київщині фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у Києві було оголошено повітряну тривогу, яка була пов'язана з загрозою ворожих дронів. Небезпека у Києві тривала півтори години з 07:20 до 08:50. Зокрема, тривога призвела до збоїв у роботі метро у години пік.