В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)

У ніч на 19 вересня російські окупанційні війська запустили ударні дрони по Києву та області. На Київщині та в столиці працювали сили ППО, гриміли сильні вибухи та було чутно звуки БпЛА, передає «Главком».

З повідомлення міського голови Віталія Кличка стало відомо про перші наслідки атаки у столиці. Він повідомив, що падіння й вибух БпЛА зафіксовано в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце влучання.

Місцеві пабліки опублікували відео, на якому видно влучання у багатоповерховий будинок. Наразі немає підтверджень, що це відео саме з Солом'янського району, про яке писав мер Кличко.

Як відомо, о 01:09 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1304-й день війни.