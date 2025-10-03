Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру

35 ракет та 60 дронів уражали цивільну інфраструктуру, частину об’єктів пошкоджено критично

Російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною, триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

Сьогодні вранці російські війська атакували газовидобувні об’єкти на Харківщині та Полтавщині, застосувавши 35 ракет, серед яких значна кількість балістичних, а також 60 дронів. Частину атак вдалося відбити, проте деякі об’єкти зазнали значних пошкоджень.

«Це найбільша масована атака на нашу газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни», – повідомив Сергій Корецький.

Як зазначає голова правління, ця атака є цілеспрямованим терором проти цивільних об’єктів, що забезпечують видобуток та підготовку газу для потреб населення. Метою ворога є зрив опалювального сезону та ускладнення життя українців взимку.

«Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань критичні», –зазначив Сергій Корецький.

На місцях працюють фахівці компанії, ДСНС та інші служби. Триває ліквідація наслідків удару. Компанія повідомила, що співпрацює з партнерами України для забезпечення оперативного реагування та мінімізації впливу атаки на загальну ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, що російські терористи атакували аварійну бригаду газовиків на Сумщині. Під час робіт із ліквідації пошкоджень газових мереж ворог збив службове авто дронами. Працівники бригади залишилися неушкодженими. У ніч на 3 жовтня Полтава та область зазнали комбінованої атаки російських військ. За даними моніторингових каналів та Повітряних Сил, ворог використав крилаті ракети та ударні безпілотники.