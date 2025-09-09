Головна Київ Новини
У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 23:27 оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА. КМДа просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
