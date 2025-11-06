Головна Країна Події в Україні
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 11:03 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1352-й день повномасштабної війни. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби.

Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краматорськ, Костянтинівка, Іллінівка, Добропілля Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Лук’янівське, Приморське, Новояковлівка, Рівнопілля, Солодке, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаїв Миколаївської області.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: поранено вісьмох людей
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: поранено вісьмох людей
Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Перетнула кордон пішки. Стали відомі нові деталі візиту Джолі до України
Перетнула кордон пішки. Стали відомі нові деталі візиту Джолі до України

