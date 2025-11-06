Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1352-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краматорськ, Костянтинівка, Іллінівка, Добропілля Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Лук’янівське, Приморське, Новояковлівка, Рівнопілля, Солодке, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаїв Миколаївської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння й військової техніки та артилерійську систему противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб та здійснив 177 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 100 атак агресора у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, СБУ, Нацгвардії та ГУР. Посилено військові частини, які обороняють місто.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1352-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року
