Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 00:35 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння. О 01:00 оголошено відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок.  За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
2 жовтня, 20:20
Повітряна тривога у Києві тривала десять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала десять хвилин
15 жовтня, 23:11
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
20 жовтня, 12:37
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
23 вересня, 14:25
Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва:
У Києві та області вночі очікуються перші заморозки
25 вересня, 16:20
Щодо житлового сектору, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціональності, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди
Кличко оголосив початок опалювального сезону у Києві
2 жовтня, 15:37
У квартирі залишилося багато речей від бабусі, які власники помешкання обіцяють вивезти перед заселенням
Найдешевша оренда у Києві: квартира з хвостиком усього за 4 тис. грн (фото)
15 жовтня, 08:53
Найбільше на ціну борщу впливає вид м'ясв, обраний для страви
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»
18 жовтня, 10:00
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
Вчора, 21:10

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок (оновлено)
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок (оновлено)
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
Комбінована атака на Київ: загинуло двоє людей, 30 постраждали (фото)
Комбінована атака на Київ: загинуло двоє людей, 30 постраждали (фото)
Режисеру Білоусу, обвинуваченому в сексуальному насильстві, обрано запобіжний захід
Режисеру Білоусу, обвинуваченому в сексуальному насильстві, обрано запобіжний захід

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua