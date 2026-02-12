Головна Країна Події в Україні
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 12:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Повідомляється, що росіяни могли запустити «Орєшнік».

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російські терористи уночі 12 лютого атакували Україну 219 ударними безпілотниками та 25 ракетами. Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, зокрема генерація та підстанції.

Як повідомлялося, щоденно Російська Федерація застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними.

До слова, підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого в районі селища Котлубань Волгоградської області Росії уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

